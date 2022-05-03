Папа Римский сообщил о планах Путина объявить победу в войне с Украиной до 9 мая

Папа Римский Франциск рассказал о намерении Владимира Путина закончить войну в Украине до 9 мая. Об этом ему сообщил премьер-министр Венгрии.

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Папа Римский Франциск сообщил, что во время его беседы с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном 21 апреля тот сообщил ему о планах Владимира Путина закончить войну против Украины до 9 мая. Об этом глава католической церкви рассказал Corriere della Sera.

"Орбан, когда я встретился с ним, сказал мне, что по плану россиян до 9 мая все будет закончено. Но я надеюсь, что это не так", – сообщил изданию понтифик.

Глава католической церкви подчеркнул, что сейчас это не просто Донбасс – это и Крым, и Одесса, и отнимают у Украины черноморские порты. Он настроен пессимистично, но признает, что мир должны сделать все возможное, чтобы остановить войну, подытожил Папа Римский.

Напомним, что в первый день войны в Украине Папа Римский позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а затем попросил передать Путину, что готов приехать в Россию, но от него ответа не последовало. Поэтому уже 25 февраля понтифик посетил посольство России в Ватикане, чтобы призвать к прекращению войны в Украины. С тем же результатом.