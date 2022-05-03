Папа Римський повідомив про плани Путіна об'явити перемогу у війні з Україною до 9 травня

Папа Римський Франциск розповів про намір Володимира Путіна закінчити війну в Україні до 9 травня. Про це йому повідомив прем'єр-міністр Угорщини.

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Папа Римський Франциск повідомив, що під час його бесіди з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном 21 квітня той повідомив йому про плани Володимира Путіна закінчити війну проти України до 9 травня. Про це глава католицької церкви розповів Corriere della Sera.

"Орбан, коли я зустрівся з ним, сказав мені, що за планом росіян до 9 травня все буде закінчено. Але я сподіваюся, що це не так", – повідомив понтифік.

Голова католицької церкви наголосив, що зараз це не просто Донбас – це і Крим, і Одеса, і забирають в України чорноморські порти. Він налаштований песимістично, але визнає, що світ має зробити все можливе, щоб зупинити війну, підсумував Папа Римський.

Нагадаємо, що в перший день війни в Україні Папа Римський зателефонував президентові України Володимиру Зеленському, а потім попросив передати Путіну, що готовий приїхати до Росії, але від Путіна відповіді не надійшло. Тому вже 25 лютого понтифік відвідав посольство Росії у Ватикані, щоб закликати до припинення війни в Україні. З тим самим результатом.