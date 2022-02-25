Папа Римский посетил посольство России в Ватикане, чтобы призвать к прекращению войны в Украине

Папа Римский Франциск сегодня, 25 февраля, лично прибыл в посольство России в Риме, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу войны в Украине. Глава католической церкви убежден в том, что еще есть возможность переговоров.

Ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, назвал "самым темным часом" ситуацию, которую переживает в Украина из-за нападения на ее территорию России, сообщает VaticanNews . Он выразил надежду на окончание войны дипломатическим путем.

Кардинал отметил, что трагические сценарии, которых все боялись, к сожалению, становятся реальностью, но еще есть время для доброй воли, для переговоров, для проявления мудрости, которая является "препятствием партийных интересов, защищает законные устремления каждого и спасает мир от безумия и ужасов войны".

"Мы, верующие, не теряем надежды на проблеск совести тех, кто держит в своих руках судьбу мира", — сказал кардинал Пьетро Паролин.

По данным официальной газеты Святого Престола, Папа Римский "внимательно следит за развитием ситуации в восточноевропейской стране, которая подвергается нападению с 24 февраля и где много погибших и раненых".

Накануне полномасштабного вторжения в Россию он объявил 2 марта днем поста за мир в Украине. А ранее во время воскресного обращения к паломникам и верующим в Ватикане объявил 26 января 2022 года особым днем молитвы за мир в Украине и призвал мир молиться вместе, чтобы избежать дальнейшей эскалации вокруг Украины.

Молитва о мире в Украине звучала в католических церквях по всему миру в то время, когда в Париже проходили переговоры в нормандском формате на уровне политических советников глав государств, пишет ЛБ.

Накануне новой встречи в нормандском формате на уровне политических советников, которая состоялась в Берлине 10 февраля, святейший отец назвал войну на Украине "безумием" и призвал к продолжению нормандского формата.

А декабре прошлого года сообщалось, что Папа Римский планирует визит в Украину как мощный сигнал о поддержке украинского народа Ватиканом.

Первый и единственный визит Папы Римского в Украину состоялся 23 июня 2001 года. Тогдашний президент Леонид Кучма пригласил в Киев Иоанна Павла ІІ.