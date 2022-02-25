Папа Римський посетив посольство Росії у Ватикані, щоб закликати до припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск сьогодні, 25 лютого, особисто прибув до посольства Росії в Римі, щоб висловити своє занепокоєння щодо війни в Україні. Глава католицької церкви переконаний у тому, що є можливість переговорів.

Раніше держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін назвав "найтемнішим годинником " ситуацію, яку переживає в Україні через напад на її територію Росії, повідомляє VaticanNews. Він висловив надію на закінчення війни дипломатичним шляхом.

Кардинал зазначив, що трагічні сценарії, яких усі боялися, на жаль, стають реальністю, але ще є час для доброї волі, для переговорів, для прояву мудрості, яка є "перешкодою партійних інтересів, захищає законні устремління кожного та рятує світ від божевілля та жахів війни".

"Ми, віруючі, не втрачаємо надії на проблиск сумління тих, хто тримає у своїх руках долю світу", — сказав кардинал П'єтро Паролін.

За даними офіційної газети Святого Престолу, Папа Римський "уважно стежить за розвитком ситуації у східноєвропейській країні, яка зазнає нападу з 24 лютого і де багато загиблих та поранених".

Напередодні повномасштабного вторгнення до Росії він оголосив 2 березня днем посту за мир в Україні. А раніше під час недільного звернення до паломників та вірян у Ватикані оголосив 26 січня 2022 року особливим днем молитви за мир в Україні та закликав мир молитися разом, щоб уникнути подальшої ескалації навколо України.

Молитва про мир в Україні звучала в католицьких церквах по всьому світу, коли в Парижі проходили переговори в нормандському форматі на рівні політичних радників глав держав, пише ЛБ.

Напередодні нової зустрічі у нормандському форматі на рівні політичних радників, що відбулася у Берліні 10 лютого, святіший отець назвав війну в Україні "божевіллям" та закликав до продовження нормандського формату.

А в грудні минулого року повідомлялося, що Папа Римський планує візит до України як потужний сигнал про підтримку українського народу Ватиканом.

Перший та єдиний візит Папи Римського до України відбувся 23 червня 2001 року. Тодішній президент Леонід Кучма запросив до Києва Івана Павла ІІ.