День Перемоги 9 травня називає пережитком минулого вже відносна більшість українців — опитування

36% українців вважають День Перемоги 9 травня святом, яке є пережитком минулого, а 34% називають його святом, що має символізм, значущий особисто для респондента. Ще 14% вважають його звичайним днем, 9% просто вихідним днем, а 7% вагаються з відповіддю. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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При цьому, за даними опитування, проведеного чотири роки тому, абсолютна більшість (80%) респондентів називали День Перемоги святом зі значним символізмом, лише по 7% пережитком минулого та просто вихідним днем, а для 4% це був звичайний день.

Нині ж 80% вважають, що 9 травня має відзначатися День пам'яті жертв Другої світової війни замість Дня Перемоги, і лише 15% мають протилежну думку. У квітні 2018 року перших було лише 34%, а других – більшість у 56%.

Найвагомішим при цьому фактором, що визначає цю відмінність, є мова якою говорять респонденти вдома: серед тих, хто розмовляє російською, 31% вважають, що це має залишатися Днем Перемоги, а серед україномовних у побуті таких лише 9%.

Водночас 78% опитаних оцінюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні як дуже значний, 17% – скоріше, значний, по 1% – скоріше, незначний і зовсім незначний. Решта 3% не визначилась з оцінкою.

67% українців у відповідь на питання про те, які країни зробили найбільший внесок у цю перемогу, вказали Україну, 24% назвали Білорусь, 23% – Росію, 21% – інші країни СРСР (можна було давати до трьох відповідей). США назвали 30% опитаних, Великобританію – 27%. Близько 1% назвали серед таких країн Китай.

На думку відносної більшості (44%) респондентів, українські солдати та офіцери у складі радянської армії у 1941-1945 роках воювали за визволення України. 39% вважають, що вони воювали за радянську Батьківщину (СРСР), 7% – за звільнення Європи, а 3% – за керівника СРСР Йосипа Сталіна.

Причому, за даними опитування, проведеного 14 років тому, у квітні 2008 року, варіант "за визволення України" обирали лише 13%, а "за радянську Батьківщину" 74%.

Зараз же 77% вважають, що українські солдати у війні з Росією захищають і народ України, і народи Європи, а 22% — тільки народ України. Останній варіант, зокрема, обрали 29% опитаних жителів сходу країни та 16% жителів заходу. Серед тих, хто розмовляє вдома російською, таких 32%, а серед україномовних всього 17%.

Загалом до воїнів сучасної української армії 89% ставляться однозначно позитивно, 7% — швидше за позитивно, а до воїнів Радянської армії, що воювали з фашизмом, — 42% і 43% відповідно (ще 5% і 3% опитаних висловили швидше негативне або однозначно негативне ставлення до останніх).

До воїнів Української повстанської армії 40% ставляться однозначно добре, 31% – швидше добре, 5% швидше погано, 7% однозначно погано. Проте ще 18% не змогли відповісти.

Крім того, 81% опитаних так чи інакше підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України, і лише 10% проти цього (попереднє аналогічне опитування у листопаді 2019 року показувало співвідношення 47% на 31%).

Нинішнє питування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com