У Києві хочуть перейменувати вулицю Льва Толстого на честь полку "Азов", а Пушкінську – на Європейську

У Києві пропонують перейменувати деякі вулиці, пов'язані з російською культурою чи історією. Цю пропозицію висунули в рамках "дерусифікації" міських об'єктів, яка розгортається не лише у Києві, а й у багатьох містах України.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Кияни в рамках дерусифікації міських об'єктів пропонують перейменувати вулицю Пушкінську на вулицю Європейську, а також вулицю Льва Толстого на вулицю Полку "Азов".

Ініціативи мешканців міста підтримала депутат Київської міської ради Олеся Пинзеник, яка направила офіційні звернення до мера Києва Віталія Кличка.

"Вшанування пам'яті патріотів та захисників Полку "Азов" є визначальним для української історії та культури, оскільки ці люди давно захищають нашу країну від російської окупації", - розповіла Олеся Пинзеник.

Депутат додала, що необхідно розглянути громадські ініціативи щодо перейменування двох вулиць у столиці та провести рейтингове електронне голосування.

Зазначимо, 26 квітня пам'ятник у столиці, присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянську скульптуру двох робітників) демонтували. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Арка Дружби народів може бути перейменована на "Арку Свободи".

Також в українській столиці перейменували одразу три залізничні станції. Причина перейменування – недружні назви, пов'язані з країною-агресором.

Ще раніше, 13 квітня, мер Києва Віталій Кличко заявив про перейменування у столиці кількох станцій метро. Нові назви будуть біля станцій "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра".