В Киеве поменяли названия трех железнодорожных станций

В украинской столице переименовали сразу три железнодорожные станции. Причина переименования - недружественные названия, связанные со страной-агрессором.

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16 апреля Киевсовет принял решение о переименовании сразу трех железнодорожных станций в Киеве. Новое название получила станция "Киев-Жовтневый" - ее переименовали в станцию "Грушки”. Железнодорожную станцию "Киев-Московский" — в станцию "Киев-Демеевский". Железнодорожную станцию "Киев-Петровка" — в станцию "Почайна".

Напомним, что 15 апреля мер Днепра Борис Филатов заявил, что в городе пройдет масштабная кампания по переименованию улиц - в списке на переименование уже есть около 20-25 улиц.

Еще ранее, 13 апреля, мер Киева Виталий Кличко заявил о переименовании в столице нескольких станций метро. Новые названия будут у станций "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра".