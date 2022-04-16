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У Києві змінили назви трьом залізничним станціям
В українській столиці перейменували одразу три залізничні станції. Причина перейменування – недружні назви, пов'язані з країною-агресором.
16 квітня Київрада ухвалила рішення про перейменування одразу трьох залізничних станцій у Києві. Нову назву отримала станція "Київ-Жовтневий" - її перейменували на станцію "Грушки". Залізничну станцію "Київ-Московський" - на станцію "Київ-Деміївський". Залізничну станцію "Київ-Петрівка" - на станцію "Почайна".
Нагадаємо, що 15 квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що у місті пройде масштабна кампанія з перейменування вулиць - у списку на перейменування вже є близько 20-25 вулиць.
Ще раніше, 13 квітня, мер Києва Віталій Кличко заявив про перейменування у столиці кількох станцій метро. Нові назви будуть біля станцій "Дружби народів", "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська". "Героїв Дніпра".Підписуйтесь на наш Telegram канал