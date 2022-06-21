Дерусификация Киева: появились первые результаты голосования за переименование городских объектов

В приложении "Киев Цифровой" завершено рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в рейтинговое электронное голосование по переименованиям вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией.

"Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллионов голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей. Каждый из нас осознает то, что присвоение новых названий топонимическим объектам имеет важное историческое и национальное значение. Сейчас полученные результаты голосования переданы в Киевский городской совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии", - подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что впоследствии на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета будет принимать решение о переименовании городских объектов.

Первые результаты голосования - https://bit.ly/3xHm8oT

Напомним, что 15 июня началось рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов Киева, названия которых связаны со страной-агрессором Россией и ее сателлитами. Голосование длилось до 19 июня.

В частности, проведенный месяц назад опрос группы "Рейтинг" показал, что переименования улиц с российскими названиями украинцы хотят даже больше, чем их десоветизации, - за это высказались 73%.