Деруссификация: в приложении "Киев Цифровой" стартовало голосование по переименованию столичных объектов

В приложении "Киев Цифровой" началось рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с страной-агрессором Россией и ее сателлитами. Голосование продлится до 19 июня.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметил заместитель мэра – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, во время полномасштабной войны необходимо избавиться от всех сомнительных и ложных знаков российско-украинской дружбы, которые влияют на наше культорологическое сознание и способствуют распространению российской пропаганды и фальсификации украинской истории.

Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией.

"Киевляне могут определить новые названия городских объектов путем рейтингового электронного голосования. Городские власти призывают жителей ответственно и сознательно выбирать, поскольку присвоение новых названий топомическим объектам имеет важное историческое и национальное значение", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Для того чтобы проголосовать в приложении "Киев Цифровой":

– выбирайте "Электронная демократия" ⟶ «Голосование за дерусификацию»;

– просматривайте список названий и нажмите "Проголосовать".

По словам руководителя цифровой трансформации Киева (CDTO) и замглавы КГГА Петра Оленича, Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА разработал доступный механизм для проведения рейтингового электронного голосования.

"Принять участие могут все граждане Украины, для верификации используется Bank ID. Выбирайте раздел "Электронная демократия", обновляйте приложение и отдавайте свой голос до 19 июня включительно. Все результаты будут переданы в Киевский городской совет для дальнейшего рассмотрения и экспертизы. Удобно, прозрачно и в несколько кликов – так работает электронная демократия", – добавил Петр Оленич.

Напомним также, что недавно в Харькове переименовали две важные магистрали и район, названные в честь российских городов.

Отметим, что проведенный месяц назад опрос группы "Рейтинг" показал, что переименования улиц с российскими названиями украинцы хотят даже больше, чем их десоветизации, - за это высказались 73%.