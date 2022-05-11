В Харькове переименовали две важных магистрали и район, названные в честь городов РФ

Харьковский городской совет на внеочередной сессии 11 мая переименовал Московский проспект в проспект Героев Харькова, а Московский район - в Салтовский. Кроме того, Белгородское шоссе переименовано в Харьковское, а Белгородский спуск - в улицу Героев-спасателей. Об этом говорится в сообщении мэрии.

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В то же время, как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, депутаты изменили названия лишь нескольких знаковых для горожан мест, однако в целом топонимов, связанных с Россией, в Харькове значительно больше.

"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители", - сказал он.

Градоначальник также выразил уверенность в том, что в Харькове "хватит и улиц, и переулков, и школ" для их переименования в честь отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Напомним, что ранее Терехов провел онлайн-голосование о том, как лучше всего переименовать Московский проспект, являющийся самой длинной и одной из главных улиц города.

По итогам опроса более 228 тысяч пользователей с результатом 35% победил вариант "Героев Харькова", однако 34% набрал вариант "Харьковский". Еще 27% выбрали "Защитников Украины" (так называется одна из станций метро на проспекте) и лишь 4% указали вариант "Киевский".

В свою очередь, Белгородское шоссе (в него переходит центральная улица города Сумская), в отличие от Московского проспекта, имело такое название потому, что ведет в сторону, соответственно, российского Белгорода, расположенного в 65 километрах от выезда из Харькова.

Переименованный же Московский район до войны являлся крупнейшим по населению в Харькове и охватывал главным образом крупнейший в Украине жилмассив Салтовка, который подвергся значительным разрушениям в результате обстрелов российской армии в последние два с половиной месяца.

Источник фото: ua.depositphotos.com