В Харькове шоссе, ведущее в Россию, переименуют в честь самого Харькова

Топонимическая комиссия мэрии Харькова решила рекомендовать депутатам городского совета переименовать Белгородское шоссе в Харьковское, а Белгородский спуск - в улицу Героев-спасателей.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

Также он отметил, что комиссия рекомендовала переименовать Московский проспект в проспект Героев Харькова, а Московский район - в Салтовский. При этом ближайшая внеочередная сессия горсовета назначена на 12:00 среды, 11 мая.

Напомним, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов провел онлайн-голосование о том, как лучше всего переименовать Московский проспект, являющийся самой длинной и одной из главных улиц города.

По итогам опроса более 228 тысяч пользователей с результатом 35% победил вариант "Героев Харькова", однако 34% набрал вариант "Харьковский". Еще 27% выбрали "Защитников Украины" (так называется одна из станций метро на проспекте) и лишь 4% указали вариант "Киевский".

Отметим при этом, что в рамках принятой в Украине и других странах бывшего СССР традиции шоссе именуются по названиям городов, в сторону которых ведут. Белгородское шоссе в Харькове, в которое переходит центральная улица города Сумская, ведет, соответственно в сторону российского Белгорода, расположенного в 65 километрах от выезда из Харькова.

Напомним также, что упомянутый Московский район до войны являлся крупнейшим по населению в Харькове и охватывал главным образом крупнейший в Украине жилмассив Салтовка, который подвергся значительным разрушениям в результате обстрелов российской армии в последние два с половиной месяца.