У Харкові шосе, що веде до Росії, перейменують на честь самого Харкова

Топонімічна комісія мерії Харкова вирішила рекомендувати депутатам міської ради перейменувати Білгородське шосе на Харківське, а Білгородський узвіз – на вулицю Героїв-рятувальників.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

Також він зазначив, що комісія рекомендувала перейменувати Московський проспект на проспект Героїв Харкова, а Московський район – на Салтівський. При цьому найближчу позачергову сесію міськради призначено на 12:00 середи, 11 травня.

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов провів онлайн-голосування про те, як найкраще перейменувати Московський проспект, який є найдовшою та однією з нацголовніших вулиць міста.

За підсумками опитування понад 228 тисяч користувачів із результатом 35% переміг варіант "Героїв Харкова", проте 34% набрав варіант "Харківський". Ще 27% обрали "Захисників України" (так називається одна зі станцій метро на проспекті) і лише 4% вказали варіант "Київський".

Зазначимо при цьому, що в рамках прийнятої в Україні та інших країнах колишнього СРСР традиції шосе називаються за назвами міст, у бік яких ведуть. Білгородське шосе у Харкові, в яке переходить центральна вулиця міста Сумська, веде відповідно у бік російського Білгорода, розташованого за 65 кілометрів від виїзду з Харкова.

Нагадаємо також, що згаданий Московський район до війни був найбільшим за населенням у Харкові і охоплював головним чином найбільший в Україні житловий масив Салтівка, який зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів російської армії в останні два з половиною місяці.