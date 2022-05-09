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Общество
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Мэр Харькова предложил четыре варианта переименования Московского проспекта

Мэр Харькова предложил четыре варианта переименования Московского проспекта
Московский проспект у станции метро "Защитников Украины". Фото: Depositphotos

Власти Харькова инициируют переименование Московского района и Московского проспекта, а также других улиц, которые сочтут целесообразным сами горожане.

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Для этого на сайте горсовета появился раздел с формой для инициаторов переименований, где следует указать нынешнее и предлагаемое новое название топонима, а также аргументировать свою позицию и указать адрес проживания.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, за два дня свои предложения оставили более 10 тысяч харьковчан. При этом почти 90% предлагают переименовать Московский район в Салтовский.

"Также очевидно, что горожане больше не хотят видеть в Харькове Московский проспект. Но вариантов его нового названия больше", - добавил градоначальник.

Среди предлагаемых им вариантов он назвал "Героев Харькова" - в честь всех, кто во время войны защищал и защищает Харьков, "а это и наша героическая армия, и территориальная оборона, и спасатели, и врачи с медиками, и волонтеры, и наши легендарные коммунальщики". Вторым вариантом, по его словам, может быть наименование проспекта Киевским - в честь столицы Украины.

"3) Защитников Украины - в честь всех, кто защищал и защищает нашу страну: нашей армии и территориальной обороны, волонтеров и всех, кто приближает нашу Победу. 4) Харьковский – тут, уверен, все понятно", - отметил он.

В Telegram-канале Терехов также проводит онлайн-голосование среди этих четырех вариантов. По состоянию на 17:15 понедельника проголосовавших было уже около 173 тысяч. В частности, по 35% голосов было отдано за варианты "Героев Харькова" и "Харьковский", 26% - за "Защитников Украины" и лишь 4% - за "Киевский".

"Уже на ближайшей сессии, исходя из результатов вашего волеизъявления, я вынесу на рассмотрение депутатского корпуса новые названия. Уверен, ваши депутаты поддержат их", - добавил мэр.

Отметим, что Московский проспект является самой длинной улицей в Харькове (18 километов), он начинается у здания мэрии и идет в юго-восточном направлении до выезда из города.

Вдоль проспекта идет одна из линий харьковского метро, расположены крупнейшие промышленные предприятия города, в том числе тракторный завод, "Турбоатом" и "Электротяжмаш". Одна из расположенных у проспекта станций метро носит название как раз "Защитников Украины" (до 2016 года именовалась "Площадь Восстания").

В свою очередь, Московский район до войны являлся крупнейшим по населению в Харькове и охватывал главным образом крупнейший в Украине жилмассив Салтовка, который подвергся значительным разрушениям в результате обстрелов российской армии в последние два с половиной месяца.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов