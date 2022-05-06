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В Броварах "досрочно" дерусифицировали более 30 улиц: каких писателей больше не будет на карте города
Броварской городской совет Киевской области 6 мая решил переименовать 32 улицы и переулка, названные ранее преимущественно в честь деятелей русской культуры. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
При этом не было утверждено переименование переулка Дарвина, а также улицы, носящей имя украинского поэта и автора басен Леонида Глебова. Утверждены же следующие переименования:
улица Александра Блока - Ирины Цвилой
переулок Вавилова - Рокфордский
улица Гагарина - Героев Украины
улица Герцена - Гродзиского повета
улица и переулок Глинки - Казимира Малевича
улица Декабристов - Харьковская
улица и переулок Есенина - Залесские
улица и переулок Короленко - Черных Запорожцев
улица Лермонтова - Херсонская
улица Ломоносова - Валерия Лобановского
улица Маяковского - Короля Даниила
улица Мичурина - Ореховая
улица Некрасова - Гостомельская
переулок Онежский - Кобзарский
улица Павлова - Николаевская
улица Поповича - Леонида Каденюка
улица Пушкина - Возрождения
улица Степана Разина - Владимира Мономаха
улица Рокоссовского - Волновахская
улица Седова - Ирпенская
улица Серова - Красницкого повета
улица Слуцкая - Мариупольская
улица Старченко - Задарская
улица Толстого - Бучанская
улица Тургенева - Гнезненского повета
переулок Филатова - Возрождения
улица Чайковского - Владимира Ивасюка
улица Чернышевского - Джерельная
улица Чехова - Журавлиная
Напомним, что в пятницу Броварской горсовет также принял решение о приостановке на территории общины на время войны деятельности Украинской православной церкви: для объектов УПЦ МП предусмотрен особый режим работы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что по данным последнего опроса социологической группы "Рейтинг", 73% украинцев положительно относятся к идее переименования улиц в Украине, "содержащих русские названия", а 66% - улиц, "содержащих советские названия".
При этом в Верховной Раде уже месяц находится законопроект, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события. Однако документ пока не рассматривался.