В Броварах "досрочно" дерусифицировали более 30 улиц: каких писателей больше не будет на карте города

Броварской городской совет Киевской области 6 мая решил переименовать 32 улицы и переулка, названные ранее преимущественно в честь деятелей русской культуры. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом не было утверждено переименование переулка Дарвина, а также улицы, носящей имя украинского поэта и автора басен Леонида Глебова. Утверждены же следующие переименования:

улица Александра Блока - Ирины Цвилой

переулок Вавилова - Рокфордский

улица Гагарина - Героев Украины

улица Герцена - Гродзиского повета

улица и переулок Глинки - Казимира Малевича

улица Декабристов - Харьковская

улица и переулок Есенина - Залесские

улица и переулок Короленко - Черных Запорожцев

улица Лермонтова - Херсонская

улица Ломоносова - Валерия Лобановского

улица Маяковского - Короля Даниила

улица Мичурина - Ореховая

улица Некрасова - Гостомельская

переулок Онежский - Кобзарский

улица Павлова - Николаевская

улица Поповича - Леонида Каденюка

улица Пушкина - Возрождения

улица Степана Разина - Владимира Мономаха

улица Рокоссовского - Волновахская

улица Седова - Ирпенская

улица Серова - Красницкого повета

улица Слуцкая - Мариупольская

улица Старченко - Задарская

улица Толстого - Бучанская

улица Тургенева - Гнезненского повета

переулок Филатова - Возрождения

улица Чайковского - Владимира Ивасюка

улица Чернышевского - Джерельная

улица Чехова - Журавлиная

Напомним, что в пятницу Броварской горсовет также принял решение о приостановке на территории общины на время войны деятельности Украинской православной церкви: для объектов УПЦ МП предусмотрен особый режим работы.

Отметим, что по данным последнего опроса социологической группы "Рейтинг", 73% украинцев положительно относятся к идее переименования улиц в Украине, "содержащих русские названия", а 66% - улиц, "содержащих советские названия".

При этом в Верховной Раде уже месяц находится законопроект, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события. Однако документ пока не рассматривался.