Мер Харкова запропонував чотири варіанти перейменування Московського проспекту

Влада Харкова ініціює перейменування Московського району та Московського проспекту, а також інших вулиць, які вважають за доцільне самі городяни.

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Для цього на сайті міськради з'явився розділ із формою для ініціаторів перейменувань, де слід вказати нинішню та запропоновану нову назву топоніму, а також аргументувати свою позицію та вказати адресу проживання.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов, за два дні свої пропозиції залишили понад 10 тисяч харків'ян. При цьому майже 90% пропонують перейменувати Московський район на Салтівський.

"Також очевидно, що городяни більше не хочуть бачити в Харкові Московський проспект. Але варіантів його назви більше", - додав градоначальник.

Серед запропонованих ним варіантів він назвав "Героїв Харкова" - на честь усіх, хто під час війни захищав та захищає Харків, "а це і наша героїчна армія, і територіальна оборона, і рятувальники, і лікарі з медиками, і волонтери, і наші легендарні комунальники". Другим варіантом, за його словами, може бути найменування проспекту Київським - на честь столиці України.

"3) Захисників України – на честь усіх, хто захищав та захищає нашу країну: нашої армії та територіальної оборони, волонтерів та всіх, хто наближає нашу Перемогу. 4) Харківський – тут, впевнений, все зрозуміло", - зазначив він.

У Telegram-каналі Терехов також проводить онлайн голосування серед цих чотирьох варіантів. Станом на 17:15 понеділка проголосували вже близько 173 тисяч користувачів. Зокрема, по 35% голосів було віддано за варіанти "Героїв Харкова" та "Харківський", 26% - за "Захисників України" й лише 4% - за "Київський".

"Вже на найближчій сесії, виходячи з результатів вашого волевиявлення, я винесу на розгляд депутатського корпусу нові назви. Упевнений, ваші депутати підтримають їх", - додав мер.

Зазначимо, що Московський проспект є найдовшою вулицею у Харкові (18 кілометрів), він починається біля будівлі мерії та йде у південно-східному напрямку до виїзду з міста.

Вздовж проспекту йде одна з ліній харківського метро, розташовані найбільші промислові підприємства міста, у тому числі тракторний завод, "Турбоатом" та "Електроважмаш". Одна з розташованих біля проспекту станцій метро носить назву якраз "Захисників України" (до 2016 року називалася "Площа Повстання").

У свою чергу, Московський район до війни був найбільшим за населенням у Харкові і охоплював головним чином найбільший в Україні житловий масив Салтівка, який зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів російської армії в останні два з половиною місяці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com