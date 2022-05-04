Перейменування вулиць із російськими назвами українці хочуть ще більше, ніж їх дерадянізації — опитування

73% українців позитивно ставляться до ідеї перейменування вулиць в Україні, що "містять російські назви", 9% ставиться до цього негативно, а 17% нейтрально. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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У той же час перейменування вулиць, які "містять радянські назви", підтримує 66% респондентів. 11% виступають проти цього, а 22% ставляться до цієї ідеї нейтрально.

Організатори дослідження при цьому не уточнюють, що саме мають на увазі під цими визначеннями, у тому числі не уточнюють, чи мають на увазі вони зв'язок з Росією, з російською мовою або і з тим, і з тим. У російськомовному супровідному тексті "Рейтинг" використовує словосполучення "русские названия".

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо також, що опитування, проведене "Рейтингом" 6 квітня, показало, що перейменування вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з Росією, підтримують 76% українців, проте про "радянські" назви тоді не питалося.

Зазначимо, що 5 квітня 50 депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт №7253, який передбачає заборону присвоєння географічним об'єктам в Україні назв, що звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупант або її пам'ятки, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати та події.

При цьому в пояснювальній записці до документа його автори дають зрозуміти, що мають на увазі і застосування цієї норми до російських назв населених пунктів та вулиць, які не були перекладені українською мовою, а використовуються офіційно у транслітерованій формі. Серед таких прикладів згадуються, зокрема, міста Сєвєродонецьк, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ. Станом на сьогодні цей законопроект парламентом не розглядався.