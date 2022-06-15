Дерусифікація: у додатку "Київ Цифровий" стартувало голосування щодо перейменування столичних об'єктів

У додатку "Київ Цифрової" розпочалося рейтингове електронне голосування щодо перейменування міських об'єктів, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією та її сателітами. Голосування триватиме до 19 червня.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначив заступник мера – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, під час повномасштабної війни необхідно позбутися всіх сумнівних та хибних знаків російсько-української дружби, які впливають на нашу культорологічну свідомість та сприяють поширенню російської пропаганди та фальсифікації української історії.

Наразі вже сформовано остаточний перелік міських об'єктів, що підлягають перейменуванню, до списку увійшли 296 об'єктів, які було відібрано експертною комісією.

"Кияни можуть визначити нові назви міських об'єктів шляхом рейтингового електронного голосування. Міська влада закликає мешканців відповідально та свідомо обирати, оскільки присвоєння нових назв топомічним об'єктам має важливе історичне та національне значення", – наголосив Володимир Бондаренко.

Для того, щоб проголосувати у додатку "Київ Цифровий":

– обирайте "Електронна демократія" ⟶ "Голосування за дерусифікацію";

– Переглядайте список назв та натисніть "Проголосувати".

За словами керівника цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступника голови КМДА Петра Оленіча, Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розробив доступний механізм для проведення рейтингового електронного голосування.

"Взяти участь можуть усі громадяни України, для верифікації використовується Bank ID. Вибирайте розділ "Електронна демократія", оновлюйте програму та віддавайте свій голос до 19 червня включно. Усі результати будуть передані до Київської міської ради для подальшого розгляду та експертизи. Зручно, прозоро та у кілька кліків – так працює електронна демократія", – додав Петро Оленич.

Нагадаємо також, що нещодавно у Харкові перейменували дві важливі магістралі та район, названі на честь російських міст.

Зазначимо, що проведене місяць тому опитування групи "Рейтинг" показало, що перейменування вулиць з російськими назвами українці хочуть навіть більше, ніж їх дерадянізації, - за це висловилися 73%.