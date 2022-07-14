Житомирский облсовет просит парламент вернуть Новограду-Волынскому историческое название

Житомирский областной совет поддержал идею переименования города Новоград-Волынский в Звягель, а Новоград-Волынского района – в Звягельский. За соответствующие представления, как передает "Суспільне", проголосовало по 46 депутатов из 49 присутствующих (всего в совете 64 депутата).

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Согласно опубликованным на сайте облсовета проектам этих решений, аппарату облсовета поручается подготовить тексты представлений в парламент, председателю облсовета - подписать их, а комиссии по регламенту, депутатской деятельности, местному самоуправлению, законности, правопорядку и коррупционной деятельности - проконтролировать выполнение решений.

Отметим, что Новоград-Волынский городской совет поддержал переименование города в Звягель еще месяц назад - 16 июня. Соответствующее решение принял по отношению к себе и районный совет 23 июня.

Звягелем город назывался еще до 1795 года, во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, но и сегодня это название имеет широкое неофициальное использование. Официально Новоград-Волынский назывался Звягелем за последние два века только во время нацистской оккупации в 1941-1944 годах.

Это четвертый по величине город Житомирской области. На начало 2022 года в нем проживали, по официальной оценке, 55,1 тысяч жителей.

Кроме того, это последний из трех городских населенных пунктов Украины, имеющий в своем названии часть "Волынский": поселок Володарск-Волынский Житомирской области был переименован в Хорошев в рамках декоммунизации еще в 2016 году, а 15 декабря 2021 года Верховная Рада переименовала и город Владимир-Волонский просто Владимир.