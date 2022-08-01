НАПК уличило нардепа-"слугу" в получении дорогих часов в первый день войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило административные протоколы, касающиеся конфликта интересов, в отношении двух депутатов Верховной Рады и еще ряда чиновников.

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Как говорится в сообщении агентства, на депутата Анатолия Гунько ("Слуга народа") составлен админпротокол, поскольку он 24 февраля текущего года получил от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов.

На другого же члена парламентской фракции СН Александра Гайду составлен протокол за то, что тот написал депутатское обращение к мэру Одессы Геннадию Труханову и Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей по вопросам, представляющим частный интерес депутата.

В обращении он предлагал обеспечить проверку заведения общепита, в котором ему отказали в размещении за столом из-за нежелания продемонстрировать COVID-сертификат. Из-за соответствующих проверок работа заведения была парализована на неделю, что привело к потере прибыли. Это событие произошло еще до начала полномасштабной войны России против Украины.

Составлен протокол и на мэра Новограда-Волынского Житомирской области Николая Боровца, который во время участия в выборах городского головы получал добровольные взносы в свой избирательный фонд от физического лица. После своей победы он назначил это лицо в исполнительный комитет городского совета, а также ежемесячно премировал.

На главу Уманского районного совета Черкасской области Виталия Олийныка составлен протокол за одновременное исполнение в течение одного года своих полномочий вместе с полномочиями директора общества с ограниченной ответственностью.

Также среди чиновников выявлен ряд нарушений по премированию родственников и доплат себе самим. Так, из-за этого было составлено два протокола на исполняющую обязанности директора Центрального государственного исторического архива Елену Полозову, которая установила надбавку собственной дочери "за сложность и напряженность в работе", а также премировала ее.

Кроме того, НАПК разоблачило руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Романа Гурского, устанавливавшего надбавки и премии племяннику и племяннице, которые являются сотрудниками возглавляемого им государственного органа.

Составлены протоколы и на председателей Фастовского районного совета Киевской области Виктора Веремейчика, Могилев-Подольского районного совета Винницкой области Ивана Телеватюка, Первомайского районного совета Николаевской области Алеси Порхун и Хмельницкого районного совета Хмельницкой области Александра Черниевича, которые в 2021 году издавали распоряжение о выплате себе материальной помощи.

Напомним, что Гунько был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, которые были проведены одновременно с местными выборами 2020 года. Избранный же изначально нардеп от этого округа Валерий Давыденко был найден застреленным в мае 2020 года. Гунько на выборах обошел не только вдову Давиденко Людмилу, но и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.