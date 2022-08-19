Земельні ділянки, будинки та мерседес: у "слуг народу" виявили недостовірні дані у деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи стосовно трьох народних депутатів через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень.

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Всі три народні депутати представники партії "Слуга народу".

Зазначається, адміністративні протоколи складені стосовно Романа Мулика, який в декларації за 2020 рік не вказав земельну ділянку та зазначив недостовірні відомості про вартість чотирьох земельних ділянок, двох паркомісць та квартири. Загалом перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

Під приціл НАЗК потрапив і Микола Тищенко, який не вказав автівку марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 року випуску, яка належить йому на праві власності із 17.06.2003, у щорічній декларації за 2020 рік. За оцінками експертів, вартість автомобіля на дату набуття права власності могла становити близько 500 тис. гривень.

Складені адміністративні протоколи також на Олексія Кузнєцова, який вказав недостовірні відомості про вартість двох житлових будинків, нежитлового приміщення, автомобілю VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2006 року випуску та земельної ділянки, яку він орендує. Загалом перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

"Протоколи направлено на розгляд до Печерського районного суду міста Києва", - підкреслили в НАЗК.

Нагадаємо, НАЗК викрило нардепа-"слугу" Анатолія Гунька на отриманні дорогого годинника у перший день війни.