НАБУ викрило на недекларуванні орендованих квартир ще двох депутатів Ради

Національне антикорупційне бюро 22 грудня повідомило ще двом депутатам Верховної Ради поточного, IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно та доходи за 2020 рік.

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Як ідеться у повідомленні бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дії цих осіб кваліфікували за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу. Розслідування було розпочато на підставі висновку Нацагентства з питань запобігання корупції.

Слідство встановило, що обидва нардепи були зобов'язані, але не внесли до декларації відомості про квартири на Печерську (центральний район Києва), якими користувалися на підставі договорів оренди в 2020-2021 роках.

Вартість однієї квартири становить понад 2,5 мільйона гривень, іншої – близько 5 мільйонів. Втім, імена депутатів антикорупційні органи традиційно не вказують. Наразі вони не відомі.

Зазначимо, що останнім часом НАБУ активізувало діяльність з притягнення до відповідальності парламентарів за недостовірні дані у е-деклараціях. Так, 16 грудня було повідомлено про підозру депутату з фракції "Слуга народу" Максиму Пашковському - також через недекларування орендованої на Печерську квартири.

Буквально напередодні цього бюро повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той теж не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.