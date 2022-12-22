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Політика
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НАБУ викрило на недекларуванні орендованих квартир ще двох депутатів Ради

НАБУ викрило на недекларуванні орендованих квартир ще двох депутатів Ради

Національне антикорупційне бюро 22 грудня повідомило ще двом депутатам Верховної Ради поточного, IX скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно та доходи за 2020 рік.

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Як ідеться у повідомленні бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, дії цих осіб кваліфікували за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу. Розслідування було розпочато на підставі висновку Нацагентства з питань запобігання корупції.

Слідство встановило, що обидва нардепи були зобов'язані, але не внесли до декларації відомості про квартири на Печерську (центральний район Києва), якими користувалися на підставі договорів оренди в 2020-2021 роках.

Вартість однієї квартири становить понад 2,5 мільйона гривень, іншої – близько 5 мільйонів. Втім, імена депутатів антикорупційні органи традиційно не вказують. Наразі вони не відомі.

Зазначимо, що останнім часом НАБУ активізувало діяльність з притягнення до відповідальності парламентарів за недостовірні дані у е-деклараціях. Так, 16 грудня було повідомлено про підозру депутату з фракції "Слуга народу" Максиму Пашковському - також через недекларування орендованої на Печерську квартири.

Буквально напередодні цього бюро повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той теж не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов