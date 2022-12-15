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НАБУ повідомило про підозру в недостовірному декларуванні ще одному нардепу зі "Слуги народу"
Національне антикорупційне бюро 15 грудня повідомило депутату Верховної Ради нинішнього скликання про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.
Як ідеться у повідомленні НАБУ та Спеціалізованної антикорупційної прокуратури, нардеп був зобов'язаний, але не вніс до декларації відомості про житло на Печерську в Києві, яким користувався на підставі договору оренди.
Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 мільйон гривень. Дії особи кваліфіковано за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу. Розслідування зазначених фактів було розпочато на підставі висновку Нацагентства з запобігання корупції.
В повідомленні традиційно не називається ім'я фігуранта, але, як вказує агентство "Інтерфакс-Україна", про підозру повідомлено депутату з фракції "Слуга народу" Максиму Пашковському.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що буквально напередодні НАБУ повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той не вніс до деклараціївідомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.