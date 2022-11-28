Нардепа Волинця будуть судити за недостовірні дані в декларації

Національне антикорупційне бюро 28 листопада скерувало до суду обвинувальний акт стосовно депутата Верховної Ради з фракції "Батьківщина", голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, якому інкримінують частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

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Як пояснюють в НАБУ, він обвинувачується у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації про майно та доходи за 2020 рік на загальну суму в майже 1,79 мільйона гривень.

Під час розслідування було встановлено, що нардеп не вніс до декларації дані про доходи та автівку "особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання".

Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 року випуску, власником якого є син обвинуваченого. Зазначається, що розслідування було розпочато за матеріалами програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу UA:Перший).

17 листопада Волинцю повідомили про підозру, а 24 листопада НАБУ повідомило, що підозрюваного оголосили у розшук "через систематичне ігнорування повісток" про виклик до детективів.

Сам депутат 24 листопада заявив, що 16 листопада був госпіталізований і перебуває на лікуванні після операції в одному з медзакладів Києва. При цьому він стверджував, що ніхто не вручав йому ані повістки, ані підозри.

"Вже тиждень я на лікарняному. Після одужання зустрінусь з детективами НАБУ. Загалом важко щось коментувати, бо не бачив матеріалів справи. Про те, що мене "оголосили у розшук", сам дізнався із засобів масової інформації. Трохи пізніше, буде краще зі зв’язком - напишу детальніше", - написав він тоді у Facebook, але після цього цю тему досі не коментував.