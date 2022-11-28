Нардепа Волынца будут судить за недостоверные данные в декларации

Национальное антикоррупционное бюро 28 ноября направило в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады из фракции "Батькивщина", председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, которому инкриминируют часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

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Как поясняют в НАБУ, он обвиняется во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию об имуществе и доходах за 2020 год на общую сумму почти в 1,79 миллиона гривен.

В ходе расследования было установлено, что нардеп не внес в декларацию данные о доходах и автомобиле "лица, с которым имел общий быт, фактические взаимные обязанности, а также факт совместного с ним проживания".

Также не было задекларировано фактическое пользование внедорожником 2019 года выпуска, владельцем которого является сын обвиняемого. Отмечается, что расследование было начато по материалам программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала UA:Первый).

17 ноября Волынцу сообщили о подозрении, а 24 ноября НАБУ сообщило, что подозреваемого объявили в розыск "из-за систематического игнорирования повесток" о вызове к детективам.

Сам депутат 24 ноября заявил, что 16 ноября был госпитализирован и находится на лечении после операции в одном из медучреждений Киева. При этом он утверждал, что никто не вручал ему ни повестки, ни подозрение.

"Уже неделю я на больничном. После выздоровления встречусь с детективами НАБУ. В целом, трудно что-то комментировать, потому что не видел материалов дела. О том, что меня "объявили в розыск", сам узнал из средств массовой информации. Чуть позже, будет лучше со связью - напишу подробнее", - написал он тогда в Facebook, но после этого данную тему до сих пор не комментировал.