НАБУ сообщило о подозрении в недостоверном декларировании еще одному нардепу из "Слуги народа"

Национальное антикоррупционное бюро 15 декабря сообщило депутату Верховной Рады нынешнего созыва о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

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Как говорится в сообщении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, нардеп был обязан, но не внес в декларацию сведения о жилье на Печерске в Киеве, которым пользовался на основании договора аренды.

Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 миллиона гривен. Действия лица квалифицированы по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Расследование указанных фактов было начато на основании заключения Нацагентства по предотвращению коррупции.

В сообщении традиционно не называется имя фигуранта, но, как указывает агентство "Интерфакс-Украина", о подозрении сообщено депутату из фракции "Слуга народа" Максиму Пашковскому.

Напомним, что буквально накануне НАБУ сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллиона гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.