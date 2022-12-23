Нардепа от "Слуги народа" Пашковского будут судить за недекларирование арендованного в Киеве жилья

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из депутатов Верховной Рады, обвиняемого в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах и имуществе.

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Как говорится в сообщении САП, фигуранту инкриминируют часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Отмечено, что дело передали в суд по материалам Нацагентства по предотвращению коррупции и результатам дознания детективов Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру стоимостью около 2 миллионов гривен, которую он арендовал в течение года. Таким образом, он не задекларировал недвижимость стоимостью, более чем в 865 раз превышающей прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пункта 2 части 1 и абзаца 3 части 2 статьи 46 закона о предотвращении коррупции.

В сообщении традиционно не называется имя обвиняемого, но, как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", речь идет о депутате от "Слуги народа" Максиме Пашковском.

Напомним, что НАБУ сообщило ему о подозрении лишь неделю назад – 15 декабря. Речь идет о недекларировании арендованного депутатом жилья на Печерске в Киеве стоимостью 1,9 миллиона гривен.

До этого бюро сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот тоже не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.