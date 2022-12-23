Нардепа від "Слуги народу" Пашковського судитимуть за недекларування орендованого у Києві житла

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно одного з депутатів Верховної Ради, якого обвинувачують в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації про доходи та майно.

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Як ідеться в повідомленні САП, фігуранту інкримінують частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу. Зазначено, що справу передали до суду за матеріалами Нацагентства з питань запобігання корупції та результатами дізнання детективів Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, в декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру вартістю близько 2 мільйона гривень, яку він орендував протягом року. Таким чином, він не задекларував нерухомість, вартість якої у більш ніж 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пункту 2 частини 1 та абзацу 3 частини 2 статті 46 закону про запобігання корупції.

У повідомленні традиційно не називається ім'я обвинуваченого, але, як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про депутата від "Слуги народу" Максима Пашковського.

Нагадаємо, що НАБУ повідомило йому про підозру лиш тиждень тому - 15 грудня. Йдеться про недекларування орендованого депутатом житла на Печерську в Києві вартістю 1,9 мільйона гривень.

До цього бюро повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той теж не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.