В суд передали дело о сокрытии квартиры в Киеве нардепом Констанкевич

Национальное антикоррупционное бюро 11 января направило в суд дело в отношении депутата Верховной Рады по обвинению во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год, говорится в сообщении ведомства.

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Следствие установило, что нардеп была обязана, но не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске (центральный район Киева), стоимость которой составляет около 2,5 миллиона гривен. Ее действия квалифицированы по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

В сообщениях НАБУ, как и Специализированной антикоррупционной прокуратуры традиционно не указывается имя фигуранта, однако об уведомлении о подозрении лицу с указанной стоимостью незадекларированной квартиры антикоррупционные органы информировали 22 декабря, и тогда же было сообщено о подозрении другой женщине-депутату, которая не указала в декларации квартиру стоимостью 5 миллионов гривен.

СМИ впоследствии узнали, что речь идет соответственно об Ирине Констанкевич из группы "За будущее" и Маргарите Шол из фракции "Слуга народа". Относительно последней 9 января НАБУ сообщило, что объявило ее в розыск.

Напомним, что буквально накануне было передано в суд аналогичное дело против ее коллеги по фракции СН Юрия Камельчука, а перед этим – против другого "слуги народа" Максима Пашковского.