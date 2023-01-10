Дело о недекларировании "слугой народа" Камельчуком арендованного жилья в Киеве передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по обвинению депутата Верховной Рады во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год, говорится в сообщении ведомства.

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Следствие установило, что народный избранник был обязан, но не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), арендовавшейся в течение двух лет с октября 2019 года. Стоимость квартиры составляет более 3,6 миллиона гривен.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком более чем на 48,8 тысячи долларов. Действия нардепа квалифицированы по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса. В декабре ему было сообщено о подозрении.

В бюро традиционно не называют имя обвиняемого, но именно эту же фабулу оно излагало, информируя в конце декабря о сообщении о подозрении, как выяснилось, депутату из фракции "Слуга народа" Юрию Камельчуку.

Напомним, что перед этим НАБУ передало в суд аналогичное дело против его коллеги по фракции Максима Пашковского, о подозрении которому сообщили лишь за неделю до этого. Речь идет о недекларировании арендованного депутатом жилья на Печерске в Киеве стоимостью 1,9 миллиона гривен.

До этого бюро сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот тоже не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллиона гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.