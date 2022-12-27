НАБУ сообщило о подозрении в недостоверном декларировании еще одному нардепу из "Слуги народа"

Действующему народному депутату сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что народный избранник был обязан, но не внес в декларацию… за 2020 год сведения о квартире на Печерске (центральный район Киева), арендованной в течение двух лет – с октября 2019. Стоимость квартиры составляет более 3,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп не указал данные о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48,8 тыс дол.

Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает штраф или до двух лет ограничения свободы.

В НАБУ не называют имя фигуранта, но, как указывает издание "Украинская правда", о подозрении сообщили депутату из фракции "Слуга народа" Юрию Камельчуку.

Отметим, что в последнее время НАБУ активизировало деятельность по привлечению к ответственности парламентариев за недостоверные данные в е-декларациях. Так, 16 декабря было сообщено о подозрении депутату из фракции "Слуга народа" Максиму Пашковскому - также из-за недекларирования арендованной на Печерске квартиры.

Кроме того, бюро сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот тоже не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.