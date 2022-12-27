НАБУ повідомило про підозру в недостовірному декларуванні ще одному нардепу зі "Слуги народу"

Чинному народному депутату повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації… за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн", - йдеться у повідомлені.

Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тис дол.

Дії нардепа кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає штраф або до двох років обмеження волі.

У НАБУ не називають ім'я фігуранта, але, як вказує видання "Українська правда", про підозру повідомили депутату з фракції "Слуга народу" Юрію Камельчуку.

Зазначимо, що останнім часом НАБУ активізувало діяльність з притягнення до відповідальності парламентарів за недостовірні дані у е-деклараціях. Так, 16 грудня було повідомлено про підозру депутату з фракції "Слуга народу" Максиму Пашковському - також через недекларування орендованої на Печерську квартири.

Крім того, бюро повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той теж не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.