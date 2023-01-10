Справу про недекларування "слугою народу" Камельчуком орендованого житла у Києві передали до суду

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу за обвинуваченням депутата Верховної Ради у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік, йдеться у повідомленні відомства.

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Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років з жовтня 2019 року. Вартість квартири становить понад 3,6 мільйона гривень.

Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тисячі доларів. Дії нардепа кваліфіковано за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу. У грудні йому було повідомлено про підозру.

В бюро традиційно не називають ім'я обвинуваченого, але саме цю ж фабулу воно викладало, інформуючи в кінці грудня про повідомлення про підозру, як виявилося, депутату з фракції "Слуга народу" Юрію Камельчуку.

Нагадаємо, що перед цим НАБУ передало до суду аналогічну справу проти його колеги по фракції Максима Пашковського, про підозру якому повідомили лиш за тиждень до того. Йдеться про недекларування орендованого депутатом житла на Печерську в Києві вартістю 1,9 мільйона гривень.

До цього бюро повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той теж не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.