НАБУ оголосило у розшук депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народну депутатку від "Слуги народу" Маргариту Шол.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.366-2 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі на строк до двох років.

Зазначимо, що останнім часом НАБУ активізувало діяльність з притягнення до відповідальності парламентарів за недостовірні дані у е-деклараціях. Так, 16 грудня було повідомлено про підозру депутату з фракції "Слуга народу" Максиму Пашковському - також через недекларування орендованої на Печерську квартири.

Крім того, бюро повідомило про підозру за тією ж статтею іншому нардепу від правлячої партії - Володимиру Гевку. Той теж не вніс до декларації відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 мільйона гривень. У жовтні ж НАБУ повідомило про підозру в недекларуванні двох квартир та автомобіля ще одній "слузі народу" - Анні Колісник.