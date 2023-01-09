НАБУ объявило в розыск депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы сроком до двух лет.

Отметим, что в последнее время НАБУ активизировало деятельность по привлечению к ответственности парламентариев за недостоверные данные в е-декларациях. Так, 16 декабря было сообщено о подозрении депутату из фракции "Слуга народа" Максиму Пашковскому - также из-за недекларирования арендованной на Печерске квартиры.

Кроме того, бюро сообщило о подозрении по той же статье другому нардепу от правящей партии – Владимиру Гевко. Тот тоже не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 миллионов гривен. В октябре же НАБУ сообщило о подозрении в недекларировании двух квартир и автомобиля еще одной "слуге народа" - Анне Колесник.