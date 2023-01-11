До суду передали справу про приховування квартири в Києві нардепкою Констанкевич

Національне антикорупційне бюро 11 січня скерувало до суду справу стосовно депутатки Верховної Ради за обвинуваченням у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік, йдеться у повідомленні відомства.

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Слідство встановило, що нардепка була зобов'язана, але не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську (центральний район Києва), вартість якої становить близько 2,5 мільйона гривень. Її дії кваліфіковано за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

У повідомленнях НАБУ, як і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури традиційно не вказується ім'я фігуранта, але про повідомлення про підозру особі з зазначеною вартістю недекларованої квартири антикорупційні органи інформували 22 грудня, і тоді ж було повідомлено про підозру іншій нардепці, що не вказала в декларації квартиру вартістю 5 мільйонів гривень.

ЗМІ згодом дізналися, що мова йде відповідно про Ірину Констанкевич з групи "За майбутнє" та Маргариту Шол з фракції "Слуга народу". Щодо останньої 9 січня НАБУ повідомило, що оголосило її у розшук.

Нагадаємо, що буквально напередодні було передано до суду аналогічну справу проти її колеги по фракції СН Юрія Камельчука, а перед цим - проти іншого "слуги народу" Максима Пашковського.