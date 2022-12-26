ВАКС отпустил под залог экс-нардепа от "Оппоблока", получавшего деньги на жилье в Киеве, имея свое

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 26 декабря избрал меру пресечения в виде 397 тысяч гривен залога депутату Верховной Рады предыдущего, VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении более 700 тысяч гривен компенсации за жилье.

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Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд также возложил на фигуранта обязанности прибывать к детективам, прокурору или суду по первому требованию; сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздержаться от общения со свидетелями по делу и сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Срок действия обязанностей установлен до 26 февраля 2023 года. Экс-нардепу инкриминируется часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Расследование установило, что это лицо с апреля 2015 по декабрь 2018 года незаконно получало из бюджета аппарата Рады компенсацию за съем жилья, которую назначали нардепам, которые не имели собственного жилья в столице.

Депутат скрыл наличие собственной квартиры на Печерске в Киеве и за почти два с половиной года незаконно получил на карточку 700,28 тысячи гривен. Отмечается, что после выхода журналистского расследования программы "Схемы" депутат отказался от получения этих выплат.

Отметим, что о подозрении фигуранту было сообщено 1 декабря. В САП традиционно не уточняют, о ком именно идет речь, но называют его "бывшим нардепом от ОПЗЖ". Впрочем, в предыдущем созыве парламента не было депутатов, избранных от ОПЗЖ.

По данным же ряда СМИ, речь идет об Александре Долженкове, который в Раде 7-го созыва представлял Партию регионов, а в 8-м - "Оппозиционный блок". В 2019 году он баллотировался также от "Оппоблока", который в парламент не прошел.

Напомним, что также НАБУ подозревает в незаконном получении компенсации за съем жилья в столице депутату Верховной Рады VIII созыва Валерию Пацкану, занимающему сейчас должность главы Счетной палаты. Его ВАКС отпустил под залог в 49,6 тысячи гривен.