В Раде собрали подписи для выражения недоверия главе Счетной палаты Пацкана, - нардеп

В Верховной Раде собрали 129 при необходимых 113 подписях народных депутатов для выражения недоверия председателю Счетной Палаты Валерию Пацкану. Об этом на своем телеграмм-канале написал депутат Рады Ярослав Железняк.

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"Коалиция собрала 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, Председателю Счетной палаты Пацкану Валерию. Подчеркиваю, здесь речь идет об увольнении вообще из Счетной, а не только как Председателя", - написал Железняк.

Он отметил, что ранее соответствующее постановление №8297 было внесено в парламент.

Напомним, что ранее на голосование был подан проект постановления об увольнении Пацкана как члена Счетной палаты "в связи с представлением им заявления об освобождении от должности председателя этого органа по собственному желанию ". Однако Раде 1 декабря не хватило голосов, чтобы ее принять.

Впрочем, как сообщал накануне голосования Железняк, указанное заявление сам Пацкан успел отозвать. В качестве обоснования последний указал наличие правовой коллизии. Как пояснил нардеп, говорится, что "непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной палаты просто членом".

Вопрос об увольнении Пацкана возник после того, как 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в незаконном получении 117,65 тысяч гривен компенсации за жилье, полученной с сентября 2017 по март 2018 года, когда он был депутатом Совета прошлого, VIII созыва.