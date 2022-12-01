Рада відмовилася звільняти Пацкана з посади голови Рахункової палати

Верховна Рада провалила голосування за звільнення голови Рахункової палати Валерія Пацкана. За відповідний проект постанови №8211 проголосувало лише 215 депутатів при мінімально необхідних 226.

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Зокрема, 171 голос дала фракція "Слуга народу", 14 - група "Довіра", 13 - "Відновлення України", ще 13 - "Платформа за життя та мир". "За" голосували й голова Ради Руслан Стефанчук і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Натомість 11 депутатів, зокрема дев'ятеро з фракції "Батьківщина" відкрити виступили проти. Ще 33 утрималися, а інші 78 зареєстрованих у залі не голосували взагалі.

Проект постанови подавав голова бюджетного комітету парламенту Юрій Арістов. Він містить формулювання про звільнення Пацкана як члена Рахункової палати у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення з посади голови цього органу за власним бажанням.

Втім, як повідомив напередодні нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, цю заяву Пацкан відкликав. В якості обґрунтування останній вказав наявність правової колізії. Як пояснив Железняк, йдеться про те, що "незрозуміло, чи має він залишитися після звільнення з посади голови Рахункової просто членом".

Нагадаємо, що 24 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило Пацкану про підозру в незаконному одержанні 117,65 тисячі гривень компенсації за житло, отриманої з вересня 2017 по березень 2018 року, коли він був депутатом Ради минулого, VIII скликання. 27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду дозволив Пацкану залишатися на свободі під заставою в 49,6 тисячі гривень.