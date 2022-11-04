Пацкан написав заяву про відставку з посади голови Рахункової палати - депутат

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, якого підозрюють у незаконному отриманні компенсації за житло, написав заяву про відставку.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. 24 жовтня йому була пред’явлена підозра НАБУ та САП у незаконному отриманні компенсації за житло в час, коли він був нардепом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пацкан підозрюється в тому, що незаконно отримав 117,65 тис. грн. компенсації за житло, коли був народним депутатом Верховної Ради минулого скликання.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 27 жовтня обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради VIII скликання Валерію Пацкану, який наразі займає посаду голови Рахункової палати, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 гривень.

Верховна Рада призначила Валерія Пацкана головою Рахункової палати у березні 2018 року.

Згідно Закону України "Про Рахункову палату", строк повноважень голови Рахункової палати становить шість років. Голова Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України, зокрема, у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.