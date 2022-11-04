Пацкан написал заявление об отставке с должности председателя Счетной палаты - депутат

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, подозреваемый в незаконном получении компенсации за жилье, написал заявление об отставке.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ и САП в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом", - говорится в сообщении.

Напомним, Пацкан подозревается в том, что незаконно получил 117,65 тысячи гривен. компенсации за жилье, когда был народным депутатом Верховной Рады в прошлом созыве.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда 27 октября избрал меру пресечения депутату Верховной Рады VIII созыва Валерию Пацкану, который в настоящее время занимает должность председателя Счетной палаты, меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.

Верховная Рада назначила Валерия Пацкана главой Счетной палаты в марте 2018 года.

Согласно Закону Украины "О Счетной палате", срок полномочий председателя Счетной палаты составляет шесть лет. Председатель Счетной палаты до истечения срока его полномочий увольняется с должности Верховной Радой Украины, в частности, в случае подачи заявления об освобождении с должности по собственному желанию .