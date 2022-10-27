ВАКС заочно арестовал подозреваемого в госизмене нардепа Деркача

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда заочно избрал депутату Верховной Рады III-IX созывов Андрею Деркачу, подозреваемому в государственной измене и незаконном обогащении, меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, суд полностью удовлетворил соответствующее ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованное генеральным прокурором.

На данный момент Деркач объявлен в государственный и международный розыск. После его задержания и доставки в место проведения расследования следственным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или же замене ее более мягкой.

Напомним, что НАБУ установило, что Деркач в 2019-2022 годах получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

В частности, деньги, по версии следствия, передавались на дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

В сентябре Деркачу было сообщено о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также по статье 368-5 Уголовного кодекса (госизмена по предварительному сговору группы лиц и незаконное обогащение).