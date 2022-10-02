Стефанчук надеется, что Медведчук "и ему подобные" подпадут под одно из оснований лишения мандата в Раде

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что депутат парламента Виктор Медведчук будет лишен мандата по одному из перечисленных в Конституции оснований. Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает "Укринформ".

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"Есть желаемое. Я этого хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает семь оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и он и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал спикер украинского парламента.

Отметим, что согласно статье 81 Конституции полномочия нардепа прекращаются досрочно в случае:

1) сложения полномочий по его личному заявлению;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

3) признания его судом недееспособным или без вести отсутствующим;

4) прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;

5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;

6) невхождения нардепа, избранного от партии или блока, в состав депутатской фракции соответствующей партии или блока или выхода депутата из состава такой фракции;

7) его смерти.

Напомним, что Медведчук, будучи гражданином Украины и депутатом украинского парламента, был, согласно заявлениям украинской стороны, передан России в рамках состоявшегося 21 сентября обмена на 200 человек. Однако фактическое подтверждение его передачи ни одна из сторон не предоставляла.

Медведчуку в Украине инкриминируют часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 111, часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Так следствие трактует то, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальные должности, был куратором схемы по снабжению угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Те же статьи инкриминируются Петру Порошенко, который в то время был президентом Украины, а сейчас также является депутатом Рады, хотя, в отличие от Медведчука, не был арестован и находится на свободе под личным обязательством.

В свою очередь, Служба безопасности Украины заверила, что до обмена Медведчук предоставил следствию достаточно информации для доказательства его вины, а сам обмен не препятствует судебному рассмотрению дел против него и был проведен в соответствии с новым законом о порядке освобождения лиц, идущих на обмен.

Он, в частности, предусматривает возможность отмены судом по ходатайству прокурора меры пресечения в отношении лица, которое уполномоченный орган решил передать в качестве военнопленного. Медведчуку же суд лишь за несколько дней до того, 15 сентября, в очередной раз продлил арест на два месяца. Впрочем, нардеп очевидным образом не является военнопленным, при этом о конкретном содержании решений, позволивших его освободить, не сообщалось.

Напомним, что кроме указанного дела, Медведчук обвиняется также в госизмене из-за покушения на разграбление вместе с нардепом Тарасом Козаком и должностными лицами России национальных богатств Украины в виде незаконной добычи нефти и газа на шельфе Черного моря у оккупированного Крыма. Также им инкриминируют предоставление руководству РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно данных мест дислокации военных формирований Украины. 2 декабря Государственное бюро расследований объявило о завершении расследования этого дела.

Отметим также, что 25 сентября генеральный прокурор Андрей Костин, комментируя возможность лишения Медведчука украинского гражданства, заявил, что сейчас есть "много идей относительно того, чтобы предусмотреть изменения в законы о гражданстве, которые позволяли бы лишать гражданства предающих нашу страну". По его словам, если парламент примет соответствующие изменения в законодательство, это очень упростит процедуру.