Виктору Медведчуку продлили арест еще на два месяца

Лычаковский районный суд Львова продлил народному депутату Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней до 14 ноября 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14.11.2022 года", - говорится в сообщении.

На указанное решение судьи подозреваемый и защитник имеют право подать апелляционную жалобу, отметили в суде.

В настоящее время адвокаты нардепа должны изучать 260 томов материалов уголовного производства, после чего прокуратура составит обвинительный акт и передаст его в суд.

Напомним, что следствие считает, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальных должностей, был куратором схемы по снабжению угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Сначала Медведчука по этому делу отправили под домашний арест. В частности, 10 января 2022 года эта мера пресечения была в очередной раз продолжена на два месяца, однако до истечения этого срока состоялось военное вторжение России в Украину и занятие российскими войсками, в частности, части территории Киевской области, после чего было заявлено, что Медведчук из-под домашнего ареста скрылся.

Однако 12 апреля было объявлено о его задержании Службой безопасности Украины. При этом еще 18 марта суд решил арестовать Медведчука заочно, поскольку о его судьбе на тот момент ничего не было известно. Последний раз арест нардепа продлили до 19 сентября.

Кроме Медведчука, подозрения по этому же делу получили донецкий бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а затем пятый президент Украины, ныне депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.