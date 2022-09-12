Верховный суд закрыл дело о "сокрытии" Зеленским сотрудничества Порошенко с Медведчуком по углю

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 12 сентября закрыл производство по делу №9901/337/21 по иску пятого президента Украины, депутата Верховной Рады Петра Порошенко, который просил суд признать противоправным бездействие президента Владимира Зеленского из-за необнародования им публичной информации, представляющей общественный интерес.

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Как напоминается в сообщении суда, истец отмечал, что в интервью от 24 июня 2021 года, размещенном в интернете, ответчик утверждал о наличии у него информации от Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины или любых других лиц, согласно которой "с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом" и "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".

Истец просил суд признать противоправным бездействие ответчика по поводу необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес, о наличии которой он утверждал в своем интервью, и обязать его обнародовать эту информацию.

"Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС принял постановление о закрытии производства по делу. Это решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, что изначально КАС вообще отказался рассматривать этот иск и вернул его истцу. Однако сторона Порошенко обжаловала решение в Большой палате Верховного суда, которая 27 октября 2021 года решила направить иск снова в суд первой инстанции (в случаях исков к президенту это КАС ВС). Однако рассмотрение вопроса суд начал только в июле 2022 года.

Кроме Зеленского, предыдущий президент судился с организацией журналиста-расследователя Дениса Бигуса, который опубликовал записи телефонных разговоров с кремлевскими чиновниками и функционерами на оккупированных РФ территориях нардепа от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, находящегося ныне под арестом.

Зеленский в указанном интервью заявил, что опубликованное на "пленках Бигуса" для него не стало новостью, поскольку он получал соответствующую информацию от СБУ и разведки.

Отметим, что как Медведчук, так и Порошенко, который, в отличие от первого, находится на свободе, являются подозреваемыми по делу о поставках в конце 2014 - начале 2015 года угля с неподконтрольных территорий Украины на подконтрольные. Следствие считает, что действия украинских деятелей следует трактовать как государственную измену и финансирование терроризма. Кроме тогдашнего президента и Медведчука, который не занимал официальных должностей, но был куратором схемы, фигурантами дела являются донецкий бизнесмен Сергей Кузяра и тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.