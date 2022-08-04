Медведчуку продлили арест до 19 сентября

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил депутату Верховной Рады Виктору Медведчуку срок содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении суда, он подозревается по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что следствие так трактует то, что Медведчук в 2014-2015 годах, не занимая формальных должностей, был куратором схемы по снабжению угля с неподконтрольных Украине территорий на подконтрольные, согласовывая соответствующие вопросы с тогдашним руководством Украины и официальными лицами России.

Сначала Медведчука по этому делу отправили под домашний арест. В частности, 10 января 2022 года эту меру пресечения было решено в очередной раз продлить на два месяца, однако до истечения этого срока произошло военное вторжение России в Украину и оккупация российскими войсками, в частности, части территории Киевской области, после чего было заявлено, что Медведчук из-под домашнего ареста сбежал.

Однако 12 апреля было объявлено о его задержании Службой безопасности Украины. При этом еще 18 марта суд решил арестовать Медведчука заочно, поскольку о его судьбе на тот момент ничего не было известно. Последний же раз арест нардепа продлевали 9 июня – соответственно, до 9 августа.

Кроме Медведчука, подозрения по этому же делу получили донецкий бизнесмен Сергей Кузяра, бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а затем пятый президент Украины, ныне депутат Рады от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Кузяра, который обеспечивал организацию поставок угля и контролировал оплату за него, попал в СИЗО еще осенью 2021 года, но 12 января был выпущен под домашний арест. В отношении Демчишина принято решение о задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения, если скрывающийся за рубежом экс-министр попытается вернуться в Украину. Порошенко же сейчас находится на свободе под личным обязательством.

Кроме этого дела, Медведчук обвиняется в госизмене через покушение на разграбление вместе с нардепом Тарасом Козаком и должностными лицами России национальных ценностей Украины в виде незаконной добычи нефти и газа на шельфе Черного моря у оккупированного Крыма. Также им инкриминируют предоставление руководству РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, а именно данных о местах дислокации военных формирований Украины. 2 декабря Государственное бюро расследований объявило о завершении расследования этого дела.