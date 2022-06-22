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Медведчуку продлили арест до 9 августа
Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука до 9 августа.
Об этом говорится в материалах суда.
Отмечается, что судья Лычаковского суда удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней подозреваемому Медведчуку.
Во время рассмотрения данного ходатайства, защита подозреваемого обратилась в Верховный Суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Однако коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ГБР 2 июня завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению народного депутата Украины Виктора Медведчука в госизмене.
Он обвиняется в том, что совместно с другим нардепами от "ОПЗЖ", должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые являются собственность украинского народа.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.