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Медведчуку продлили арест до 9 августа

Виктор Медведчук, суд Медвечдук

Лычаковский районный суд Львова продлил арест депутата Верховной Рады Виктора Медведчука до 9 августа. 

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Об этом говорится в материалах суда.  

Отмечается, что судья Лычаковского суда удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней подозреваемому Медведчуку. 

Во время рассмотрения данного ходатайства, защита подозреваемого обратилась в Верховный Суд с просьбой о передаче данного ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Однако коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом. 

Напомним, ГБР 2 июня завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению народного депутата Украины Виктора Медведчука в госизмене. 

Он обвиняется в том, что совместно с другим нардепами от "ОПЗЖ", должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые являются собственность украинского народа.   

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Автор:
Анастасия Дедковская