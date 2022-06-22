Медведчуку продовжили арешт до 9 серпня

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука до 9 серпня.

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Про це йдеться у матеріалах суду.

Зазначається, що суддя Личаківського суду задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів підозрюваному Медведчуку.

Під час розгляду даного клопотання захист підозрюваного звернувся до Верховного Суду з проханням про передачу цього клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва. Проте колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила у цьому.

Нагадаємо, ДБР 2 червня завершило досудове розслідування з кримінального провадження за підозрою народного депутата України Віктора Медведчука у держзраді.

Він звинувачується в тому, що спільно з іншими нардепами від "ОПЗЖ", посадовими особами РФ та іншими діячами робили замах на розграбування національних цінностей – незаконний видобуток нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим, які є власність українського народу.

Йому загрожує покарання як позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.