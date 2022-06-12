Засуджених сепаратистами до страти британців можуть обміняти на Медведчука, - ЗМІ

Британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, які воювали за Україну, потрапили в полон до сепаратистів із “ДНР” і були засуджені до смертної кари можуть обміняти на проросійського політика Віктора Медведчука. Про це пише британське видання Express.

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Видання з посиланням на свої джерела, близькі до українського уряду, повідомляють, що заходи зі звільнення британців включали оцінку військового втручання, а також торги затриманим кумом Путіна Медведчуком.

"Питання цих людей обговорювалося цього тижня з міністром закордонних справ Ліз Трасс. Ми співпрацюємо, хочемо висловити подяку Великобританії та обов'язково розглянемо обмін на Медведчука", - сказало джерело видання.

Нагадаємо, 9 червня так званий "Верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив британців Ейдена Асліна, Шона Піннера та марокканця Саадуна Брагіма до смертної кари.

Усі три іноземці воювали на боці України проти російських окупантів та потрапили в полон. У "ДНР" насправді їх судили за те, що вони захищали Україну, при цьому так званий "прокурор" заявив, що британців та марокканця судять нібито за "найманство".

У Великій Британії засудили незаконний "вирок" псевдореспубліки. Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс написала у своєму Twitter: "Я категорично засуджую винесення вироку Ейдену Есліну та Шону Піннеру, затриманим російськими маріонетками на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законної сили. Мої думки з сім'ями. робити все можливе, щоби підтримати їх".