В "ДНР" приговорили к смертной казни двоих британцев и одного марокканца, воевавших за Украину

Так называемый "Верховный суд" террористической группировки "ДНР" 9 июня приговорил британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Об этом сообщают росСМИ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Все три иностранца воевали на стороне Украины против российских оккупантов и попали в плен. В "ДНР" в действительности их судили за, то что они защищали Украину, при этом так называемый "прокурор" заявил, что британцев и марокканца судят якобы за "наемничество".

В свою очередь один из адвокатов Павел Косован заявил, что его подзащитные будут обжаловать приговор.

Отмечаем, что об этом сообщают российские СМИ, официального подтверждения со стороны Украины или других стран в настоящее время нет.

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины, были приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту по закону о воинской обязанности и военной службе от 1992 года.

Соответственно, такие лица считаются военнослужащими ВСУ, и на них согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года распространяется правовой статус комбатантов.